L’oculista sarda Valeria Turtas, di Bitti, è stata premiata per la migliore tecnica chirurgica innovativa al Congresso Nazionale della Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.) di Roma. L’importante riconoscimento le è stato assegnato per l’esecuzione di un complicato intervento chirurgico di cataratta in un paziente con microcornea, che necessitava di una particolare tecnica per l’inserimento di un cristallino artificiale in un occhio di dimensioni eccezionalmente piccole. La specialista opera e vive a Sassari.

