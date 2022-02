Ha nascosto uno smartphone da 300 euro dentro la borsa che aveva appositamente schermato con la carta stagnola per eludere i controlli e poi ha cercato di allontanarsi come se niente fosse dal centro commerciale Mediaworld di Sestu. Ma l’uomo, un quarantenne cagliaritano, disoccupato con precedenti denunce a carico, è stato bloccato e arrestato per furto aggravato all’uscita dal personale di vigilanza e consegnato ai Carabinieri della Stazione di Sestu che nel frattempo erano stati allertati.

L’episodio si è verificato ieri verso le 20 all’interno del centro commerciale di Sestu. L’uomo è stato consegnato ai militari che nel frattempo erano stati chiamati tramite una telefonata al 112. La refurtiva è stata immediatamente restituita ai gestori del punto vendita.

