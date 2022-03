“Sono orgogliosa che una classe di una scuola cittadina, la 3C del Cima, abbia contribuito a mantenere vivo il ricordo non formale e non scontato della Shoah”. Così Rita Dedola, assessora Affari generali, Istruzione, Politiche universitarie, Politiche giovanili e Pari opportunità del Comune di Cagliari, sul primo premio assegnato al Concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, bandito dal Miur, sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica.

In concomitanza con la Giornata della Memoria, questa mattina di giovedì 27 gennaio 2022 la premiazione dell’elaborato “La notte porta Consiglio” si è svolta in video collegamento con Ministero dell’Istruzione alla presenza del ministro Patrizio Bianchi e della presidente dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni.

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Santa Caterina hanno poi partecipato in diretta streaming alla giornata organizzata dalla Prefettura e dalla Città Metropolitana di Cagliari al Palazzo Regio, perché eventi come quelli accaduti tra il 1935 e il 1938 non si ripetano mai più

