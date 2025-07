Dopo aver fatto registrare record su record con la Nazionale, la pallavolista sarda si è concessa qualche giorno di relax in barca

Archiviate le 26 vittorie di fila in Volley Nations League, un record per la Nazionale italiana, Alessia Orro si è voluta godere qualche giorno di vacanza nella sua Sardegna.

La palleggiatrice ha optato per qualche gita in barca tra Stintino e Cala Ginepro insieme agli amici per ricaricare le batterie.

Un breve intermezzo che la separa dai prossimi nuovi impegni con la Nazionale, che la vedranno nuovamente all’opera a fine agosto per i mondiali.

