Cagliari, prova a evadere dagli arresti domiciliari: arrestato 47enne

In attesa del giudizio per direttissima, per l'uomo è stata disposta nuovamente la misura degli arresti domiciliari

Un uomo di 47 anni per il quale era stata disposta la misura degli arresti domiciliari è stato colto in flagranza mentre cercava di uscire dalla propria abitazione, a Cagliari, e manomettere il braccialetto elettronico.

I Carabinieri si sono accorti che qualcosa non andava, per via della segnalazione arrivata dal braccialetto per un malfunzionamento e lo hanno trovato all’esterno della sua abitazione.

A quel punto è stato portato in caserma per le formalità di rito e per lui è stata disposta, nuovamente, la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

