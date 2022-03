Vive in Sardegna una delle ragazze partite per New York Young UN 2022 – L’Ambasciatore del Futuro, il programma formativo che si svolge a New York in questi giorni e fino al al 22 marzo 2022 ed è la più grande simulazione diplomatica del modello ONU al Mondo con la partecipazione di cinquemila studenti delle scuole superiori provenienti da oltre cento Paesi e sei continenti.

Lei si chiama Rebecca Marchetti, è nata a Berlingo (Brescia) e vive a Cagliari, dove frequenta il quinto anno del Liceo Eleonora D’Arborea con indirizzo Scienze umane.

Ed è proprio la sua passione per le relazioni umane e sociali che l’ha portata al New York Young UN 2022 “L’Ambasciatore del futuro”. Gli studenti che partecipano al progetto approfondiranno e si confronteranno sui temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, i delegati svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all’interno delle Committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite (Onu).

Questi studenti avranno una vera e propria esperienza formativa ed educativa, imparando a coltivare eccellenti capacità comunicative e decisionali sfruttando il potere del compromesso, del consenso e della cooperazione internazionale per negoziazioni efficaci, attraverso la rappresentazione di uno Stato assegnato in una specifica commissione d’interesse.

Una grande opportunità per l’Italia e per la Sardegna di far sentire la propria voce, perché mai come in questo momento i giovani sono protagonisti e sarà proprio il compito di questi giovani delegati trovare la soluzione e contribuire in modo significativo alla pace nel mondo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it