Lievitano i prezzi al consumo a Cagliari. Anche se a febbraio per la verità gli aumenti si sentono meno rispetto all’inizio dell’anno. Nella tabella elaborata dal Comune si legge infatti che “a febbraio, l’indice per l’intera collettività, per la parte congiunturale, ha segnato una variazione del +0,8%, in diminuzione rispetto al +1,4% registrato nel mese precedente”. Assai preoccupante è invece il raffronto con il febbraio del 2021: l’aumento +5,6% risulta maggiore rispetto alla variazione del +5,1% che si era avuta nel mese di gennaio.

In seguito alla crisi in Ucraina continuano ad aumentare, in particolare, i costi per abitazione, acqua, elettricità e combustibili. La nota del Comune di Cagliari evidenzia una variazione congiunturale del +4,2%, in diminuzione rispetto a gennaio quando lo stesso indice aveva avuto una variazione addirittura del +9,6%.

La rilevazione registra però un aumento del +27,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, comparazione che risulta essere in aumento rispetto al +23,1% registrato nel mese di gennaio. “Tra le singole classi in aumento si segnalano variazioni significative su “Energia elettrica” +11,1%, “Gasolio per riscaldamento” +7,3% e “Combustibili solidi” +5,7%. In diminuzione si segnala una sola variazione significativa nella classe “Gas” -1,1”.

