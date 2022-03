Ieri il Fisco italiano è andato letteralmente in tilt a causa di un blackout dei portali gestiti dalla società Sogei, il partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria. In queste ore si continuano a registrare problemi di accessibilità a tutti i servizi gestiti dalla società, compresa la piattaforma che consente di scaricare il green pass.

Dalle prime ore del pomeriggio di ieri portali con cui cittadini, imprese e professionisti interagiscono solitamente con il Fisco italiano sono andati in down. Si è bloccato anche il portale per scaricare il green pass. Se da un lato i debitori dell’Erario hanno sperato che il prolungarsi del disguido potesse ritardare l’invio delle cartelle esattoriali, il problema ha causato non pochi malumori tra professionisti alle prese con gli adempimenti e le scadenze tributarie.

Il problema sarebbe stato un banale corto circuito e non un attacco informatico, come nelle prime ore si è paventato. La stessa Sogei ha fatto sapere di “non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici”. Con un tweet l’agenzia delle Entrate ha comunque precisato subito che il blackout “non ha in alcun modo interessato la sicurezza di dati sensibili”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it