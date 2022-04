Il Cagliari gioca anche bene. Ha coraggio, ha grinta e c’è sempre. Però anche contro la Juventus è arrivata una sconfitta. La quinta consecutiva.

Il tecnico Walter Mazzarri vuole vedere solo il bicchiere mezzo pieno. Forse ha ragione: fa rabbia perdere quando senti che il gruppo ti segue.

“Siamo stati sfortunati in occasione dei due gol subiti, potevamo pareggiare. Ora abbiamo sei partite, questo è lo spirito giusto, così possiamo fare bene – le parole del tecnico. Il nostro campionato comincia dalla prossima partita. Peccato perché, come contro il Milan, potevamo portare punti in più. In questa stagione non ci va bene quasi nulla, ma il nostro campionato comincia da domenica”.

“Adesso siamo attesi da cinque finali e abbiamo un jolly da giocarci: se scenderemo in campo con questo spirito, possiamo fare bene. Domenica ci aspetta una finalissima contro il Sassuolo”, conclude.

Il calendario è questo.

Il 16 aprile c’è Cagliari-Sassuolo. Domenica 24 aprile c’è Genoa-Cagliari. Il primo maggio c’è Cagliari-Verona. L’8 maggio c’è Salernitana-Cagliari. Il 15 maggio Cagliari-Inter. Il 22 maggio Venezia-Cagliari.

