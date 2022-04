Tra i centomila giovani presenti in Piazza San Pietro per l’incontro con Papa Francesco, c’erano anche 700 ragazzi arrivati dalla Sardegna per rinnovare il loro “sì” alla fede cristiano-cattolica.

Bergoglio ha spinto le nuove generazioni ad avere coraggio e andare avanti, senza perdere mai il “fiuto della Verità”.

Nella piazza gremita di gente, si è atteso infine il concerto del vincitore del festival di Sanremo, Blanco.

