Lo scorso 9 marzo è arrivato l’avviso di multa da 100 euro che l’Agenzia delle Entrate sta inviando alle persone over 50 che non hanno adempiuto all’obbligo di vaccinarsi contro il Covid. Peccato che la signora Maria Sedda, di Lula, destinataria della sanzione, sia deceduta nel 2004, quando non aveva compiuto neppure 38 anni. È stata sua figlia Antonella – racconta La Nuova Sardegna – a ricevere la comunicazione. La donna, insieme al padre si è rivolta ad un legale segnalare il grossolano errore burocratico. Probabilmente sarà necessario presentare un certificato di morte per ottenere che la signora sia depennata dall’elenco delle persone inadempienti all’obbligo vaccinale.

