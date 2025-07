Bitti, diede fuoco a un’automobile: l’autore incastrato dalle telecamere

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di risalire all'identità di un uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici

Un uomo è stato identificato e denunciato come il presunto responsabile dell’incendio di un’auto avvenuto l’8 marzo scorso a Bitti, in via Brigata Sassari. Le fiamme avevano seriamente danneggiato un’Alfa Romeo Giulietta appartenente a una 30enne del luogo.

I Vigili del Fuoco di Nuoro, intervenuti per domare l’incendio, avevano già accertato la natura dolosa del rogo. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di risalire all’identità di un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Secondo le ricostruzioni, l’individuo avrebbe dato fuoco al veicolo, dopo averlo cosparso di liquido infiammabile, per futili motivi legati a un banale litigio.

I Carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile analizzando le immagini estrapolate da diverse telecamere della zona. L’analisi ha permesso di ricostruire i movimenti dell’uomo e di riconoscerlo inequivocabilmente.

