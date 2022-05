Mail Boxes Etc., azienda italiana che offre a privati e imprenditori una piattaforma di soluzioni integrate digitalmente, per spedizioni, logistica, stampa e marketing, sarà a Cagliari il prossimo 12 maggio per incontrare in presenza aspiranti imprenditori MBE, con un seminario dal vivo per presentare le opportunità del franchising Mail Boxes Etc.

In Sardegna sono 4 i Centri MBE operativi (Sanluri, Tempio Pausania, Sassari e Alghero) e insieme alla nuova apertura prevista a breve a Olbia, sono numerose le città sarde pronte a ospitare diversi Centri servizi Mail Boxes Etc.

Durante l’incontro, Mail Boxes Etc. presenterà il proprio modello di business e il piano di sviluppo in Sardegna illustrando i requisiti richiesti, il percorso di formazione e affiancamento per l’apertura di un nuovo Centro MBE, oltre ai criteri per scegliere la location più adatta per avviare un’attività, valorizzandone tutte le potenzialità.

Di che cosa si occupa la Rete MBE? I Centri Servizi sparsi sul territorio nazionale e internazionale (oltre 570 in Italia e 1.600 nel mondo) offrono a privati e a imprenditori, una piattaforma in cui trovare le risposte giuste e le soluzioni adeguate per i problemi di spedizioni, logistica, e-commerce, stampa e marketing. Se decidi di avviare una tua attività in franchising ed entri a far parte della grande famiglia MBE potrai godere di tutti i vantaggi riservati agli affiliati.

Un aspetto fondamentale è rappresentato dalle due facce di una stessa medaglia: da un lato l’autonomia e l’intraprendenza di diventare imprenditore e/o imprenditrice, dall’altra, la sicurezza all’affidabilità di far parte di un grande network che ti segue ogni passo fin dal momento della tua scelta.

Interverranno Roberto Zanchi, Retail Network Manager Mail Boxes Etc. per illustrare le opportunità e l’organizzazione della Rete, Gabriele Cataldi e Davide Lagomarsino di GRENKE per informare sui vantaggi del noleggio operativo di beni strumentali e tecnologie e Roberto Pala e Gino Utzeri, Ceo e PMO di Queryo – del gruppo Tinexta – per conoscere scenario e potenzialità del mondo della logistica e dell’e-commerce ai giorni nostri.

L’incontro, ad accesso gratuito su registrazione, si terrà giovedì 12 maggio 2022 presso l’hotel Holiday Inn di Cagliari di Viale Umberto Ticca 23, dalle 11 alle 13.

Può davvero essere la scelta giusta per te, far parte di un gruppo solido e di un marchio conosciuto nel mondo sono due degli aspetti fondamentali se hai voglia di sperimentare una nuova avventura imprenditoriale.

Scopri il Franchising MBE e i piani di sviluppo in Sardegna, registrati all’evento.