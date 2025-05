Arbatax Park Resort & SPA: natura, benessere e sostenibilità nel cuore dell’Ogliastra

Nel cuore dell’Ogliastra, una delle cinque “Blue Zone” del mondo, aree in cui si registra un’elevata longevità della popolazione, sorge l’Arbatax Park Resort & SPA, un complesso unico che unisce ospitalità, natura, benessere e sostenibilità. Esteso su oltre 60 ettari, il Resort occupa l’intera penisola di Capo Bellavista ed è circondato dalle acque cristalline del Mar Mediterraneo, offrendo un contesto paesaggistico di rara bellezza.

Riconosciuto a livello internazionale, dal 2019 al 2024 è stato premiato come “Miglior Eco Resort al Mondo”, grazie a un modello di gestione improntato sulla tutela dell’ambiente e sulla valorizzazione del territorio. Arbatax Park è infatti l’unico Resort al mondo inserito all’interno di un parco naturalistico: il Parco Naturalistico Bellavista, dove vivono in libertà diverse specie di animali tipici della fauna sarda, come mufloni, asini, cinghiali, cavallini della Giara e molto altro. Il parco, completamente visitabile dagli ospiti, è attraversato da sentieri panoramici che si snodano tra macchia mediterranea e affacci sul mare.

Il Resort comprende diverse strutture ricettive per rispondere a differenti esigenze di soggiorno: Cottage, Dune, Telis, Ville del Parco, Borgo Cala Moresca, Monte Turri e Suites del Mare. Ogni area offre caratteristiche diverse a seconda delle esigenze: dalle soluzioni più pratiche e funzionali per famiglie con bambini, alle sistemazioni più intime e riservate per coppie in cerca di tranquillità, fino alle Suite di alta gamma pensate per chi desidera un soggiorno esclusivo all’insegna del comfort e della tranquillità.

Un punto di forza è rappresentato dal Centro Benessere & SPA Bellavista, un’oasi di 2.000 metri quadrati dedicata al relax e alla cura di sé. L’offerta spazia dai percorsi benessere con giochi d’acqua e piscine termali, fino a trattamenti terapeutici, bagni di vapore, saune e massaggi personalizzati. Tutti i servizi sono pensati per garantire un’esperienza rigenerante nel quale l’acqua è l’elemento centrale per la salute.

Dal punto di vista balneare, il Resort dispone inoltre di numerose calette e spiagge attrezzate, come Le Palme, Arenas, Baia dei Cottage, Lido di Orrì, Spiaggia Sport, Cala del Porticciolo, Baia Monte Turri e Cala Moresca ideali per rilassarsi al sole o praticare attività acquatiche. Le acque limpide rendono infatti queste spiagge ideali per attività come snorkeling, kayak, canoa, escursioni in SUP e altri sport nautici, offrendo un contatto diretto con la natura e un’esperienza autentica del mare dell’Ogliastra.

L’Arbatax Park Resort è inoltre la destinazione ideale anche per chi viaggia in famiglia, offrendo infatti un ampio programma di attività dedicate ai più piccoli e ai ragazzi. Il VIK Club (Very Important Kids) propone laboratori creativi, giochi all’aperto, spettacoli serali e molto altro, mentre durante l’estate il Resort ospita il Cagliari Calcio Summer Camp, un’occasione speciale per allenarsi con istruttori qualificati, unendo sport e divertimento in un ambiente naturale e sicuro. Per chi ama lo sport, sono disponibili campi da tennis e padel immersi nel verde, perfetti per allenarsi in un contesto naturale. Completano l’offerta le attività del programma Longage, pensate per tutte le età e i livelli, con esercizi mirati al benessere fisico e al movimento quotidiano.

Infine, Arbatax Park è il punto di partenza ideale per scoprire la costa orientale della Sardegna, con escursioni via mare o via terra verso mete iconiche come Cala Goloritzé, eletta nel 2025 come la spiaggia numero uno al mondo nella classifica delle 50 più belle, oltre a Cala Mariolu e il Supramonte, dove si possono ammirare paesaggi mozzafiato immersi in una natura incontaminata.