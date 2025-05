Gruppo Seruis | Nuova Concessionaria Opel a Cagliari

Il Gruppo Seruis, storico punto di riferimento nel panorama automobilistico sardo, ha recentemente rinnovato il proprio showroom ampliando ulteriormente la sua offerta. Oltre agli storici marchi Peugeot, Citroën e DS Automobiles, il nuovo acquisto DFSK, il Gruppo Seruis è orgoglioso di annunciare la nuova collaborazione con il marchio Opel.

Opel, con la sua lunga tradizione nel settore automobilistico, rappresenta un simbolo di innovazione e affidabilità. L’ingresso di questo marchio nella concessionaria del Gruppo Seruis offre ai clienti l’opportunità di accedere a veicoli di alta qualità supportati da un servizio clienti di eccellenza.

Il Gruppo Seruis non si limita alla sola vendita di veicoli, ma offre anche una serie di servizi pensati per accompagnare i clienti in ogni fase del loro percorso automobilistico. Ogni aspetto è curato nei minimi dettagli per garantire la massima soddisfazione.

Presso il nuovo showroom del Gruppo Seruis, situato in via Bacco 24 Elmas (zona industriale strada per aeroporto), è possibile scoprire una vasta gamma di veicoli nuovi e usati, come la versatile Opel Corsa, la compatta Moka, l’innovativo Grandland e, l’ultima arrivata, Opel Frontera, il nuovo SUV di casa Opel.

Il Gruppo Seruis ti aspetta sabato 17 e domenica 18 maggio per farti scoprire tutte le novità dei marchi storici Peugeot, Citroën e DS Automobiles, e dei nuovi marchi, DFSK e Opel.

Per scoprire di più visita le pagine social e il sito ufficiale del Gruppo Seruis: www.grupposeruis.it

Gruppo Seruis dal 1960 la nostra serietà per la vostra sicurezza.