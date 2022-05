“Nessun blitz, nessuna spiaggia interdetta, nessuna esercitazione Nato”. Lo rivela un “fact-cheking” del periodico indipendente di approfondimento Indip a proposito delle notizie stampa che nei giorni scorsi avevano paventato una paralisi delle coste sarde in occasione della campagna di addestramento Mare Aperto 2022.

“«Spiagge interdette, isola circondata, blitz militare in Sardegna per un’esercitazione Nato». Questo hanno raccontato nei giorni scorsi diverse testate nazionali, arrivando a paragonare le coste sarde al mar d’Azov”, scrive il direttore del periodico, Pablo Sole. “Dal Messaggero al Fatto Quotidiano, tutti hanno preso spunto da un articolo pubblicato dall’Unione Sarda il 13 maggio scorso. Ma c’è un piccolo problema: non c’è stato alcun blitz, nessuna spiaggia era interdetta e non c’è stata alcuna esercitazione Nato. Più “semplicemente”, la Marina Militare italiana ha organizzato la campagna di addestramento Mare Aperto 2022. Lo fa da decenni e non solo in Sardegna. Nel frattempo, i sindaci delle località interessate hanno dovuto fare i conti con una pubblicità negativa quanto fallace. Rimane un problema, serio, da affrontare lasciando perdere sensazionalismo e presunti “scoop”: la massiva e soffocante presenza militare nell’isola”.

