Tra le 40 località selezionate dal quotidiano britannico – che ha setacciato le coste europee dalla Spagna al Portogallo, dalla Grecia alla Croazia, dalla Francia all’Irlanda – 5 sono italiane e si trovano nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, nel Lazio e appunto in Sardegna.

Queste le spiagge scelte da The Guardian:

San Michele, Sirolo (Marche)

Una delle più belle spiagge del Conero, di ghiaia e sassi, che si affaccia sul mare azzurro ed è sovrastata da boschi e scogliere.

Punta della Suina, Gallipoli (Puglia)

Qui la scogliera bassa che si alterna a morbide spiagge dà vita alle Maldive del salento.

Sa Colonia, Chia (Sardegna)

Una spiaggia di sabbia chiara e finissima da cui si possono avvistare delfini e fenicotteri rosa.

Calamosche, Vendicari (Sicilia)

Spiaggia che si trova nell’Oasi faunistica di Vendicari (Siracusa) e che nel 2005 è stata insignita dalla Guida Blu di Legambiente del titolo di “Spiaggia più bella d’Italia”.

Sperlonga, Latina (Lazio)

La città conosciuta anche come la Perla del Tirreno vanta uno dei mari più belli del Lazio. Qui la sabbia è fine e chiare e l’acqua è cristallina.

