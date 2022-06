“Una donna bella è una donna felice. Perché è più luminosa, più sorridente. Non perché è magra”. E’ il bellissimo messaggio body positive lanciato dall’artista di Villacidro Claudia Aru. “Non voler mostrare il proprio corpo è spia di una grande insicurezza, spesso cela traumi e brutte esperienze che vanno affrontate e curate. E siccome ” sei grassa”, anche io me lo sono sentita dire dal mio “compagno”, so esattamente quanto faccia male. E’ un dolore lacerante che può portare a conseguenze terribili. Per questo bisogna curarsi l’anima e abbracciarsi, ascoltarsi, accettarsi ( e mandare a cagare chi non ci rispetta). Volersi bene, sì, di nuovo, parte tutto da qui”.

“Sempre più spesso mi accade di parlare con persone che non vanno al mare per non mostrare il proprio corpo – scrive la cantante sarda -A preoccuparmi, c’è che chi rifiuta di fare il bagno al mare non siano solo adolescenti nel pieno della loro crisi esistenziale, ma anche donne mature e… uomini. E quindi non bastano i modelli di body positive… evidentemente c’è qualcosa di più profondo e serio che merita una riflessione. Mi sono imbattuta qualche giorno fa, su una nuova sfida di TikTok chiamata “Boiler summer cup”. Si tratta di una gara che consiste nel conquistare la ragazza più grassa e, di conseguenza, più “cessa” della discoteca, farla sentire bella e corteggiata, salvo poi sbeffeggiarla e umiliarla impietosamente”.

Ovviamente tutto deve essere rigorosamente ripreso e postato sul social. Quindi c’è qualcosa di profondamente inquinato che va scardinato e combattuto. Ma non parlo solo del bullismo, i cretini ci sono e ci saranno sempre. Noi dobbiamo amarci di più, rispettarci di più, ascoltarci di più. Amiamoci, sempre, che siamo magri, grassi, alti, bassi, o quello che volete, la cosa importante è mettersi al centro della nostra vita, stare bene dentro. Ps e fatevelo il bagno, che la gente in spiaggia ha cose più importanti da fare che guardare la vostra pancia. Ci vediamo in spiaggia”.

