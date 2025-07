Sono attualmente ancora in corso le operazioni di spegnimento di tre roghi divampati a Sestu, Serramanna e Bortigiadas

Sardegna, ancora paura per gli incendi: a Nuraminis fiamme vicino a distributore

Come ieri, anche oggi sono 21 gli incendi che sono scoppiati in Sardegna. Di questi, sei hanno richiesto l’intervento da parte dei mezzi aerei della flotta regionale.

In base a quanto comunicato dalla Forestale attraverso apposita nota, sono attualmente in corso tre roghi, uno a Sestu, uno a Serramanna e uno a Bortigiadas.

Anche per questi tre casi, oltre alle forze di terra, è stato necessario chiamare in causa degli elicotteri per cercare di domare le fiamme.

Nel corso della giornata inoltre, ha generato particolare paura un incendio scoppiato a Nuraminis, con le fiamme che hanno minacciato anche un distributore di benzina e una linea aerea Terna di Alta Tensione.

