“Le risorse ci sono e le indicazioni nazionali pure: Solinas non sprechi le competenze di professionisti già selezionati con procedure pubbliche e ormai formati, che possono essere da subito operativi”. Lo dichiara la presidente della Commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) commentando la decisione della Giunta regionale della Sardegna guidata da Christian Solinas di non avvalersi dei cosiddetti “navigator” per il potenziamento dei Centri per l’impiego regionali, finanziato con fondi nazionali.

“In questo caso – spiega Mura – non dovrebbe aver spazio il giudizio o pregiudizio politico sul ‘certificato di nascita’ di questi lavoratori, ma la logica del miglior servizio, che dovrebbe sempre ispirare ogni amministratore. Si valorizzino dunque queste risorse umane, magari cambiamogli un nome che suona come un marchio, e pensiamo a come arricchire la loro offerta con servizi di accompagnamento e ricollocamento dei lavoratori”.

