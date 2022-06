La Sardegna registra l’incidenza di casi di Covid più alta d’Italia con 680,7 positivi per 100mila abitanti (+232 rispetto alla settimana scorsa), superando la soglia d’allerta fissata a 500.

I dati emergono dal monitoraggio settimanale dell’Iss che individua altre sette regioni, a livello nazionale, in cui si è registrato un incremento: Abruzzo (533,1), Emilia Romagna (512,0), Friuli Venezia Giulia (552,4), Lazio (672,7), Sardegna (680,7), Sicilia (563,2), Umbria (560,9) e Veneto (623,0).

Per quanto riguarda l’occupazione dei reparti ordinari ospedalieri, questa settimana due regioni superano la soglia d’allerta fissata al 15%: la Sicilia che raggiunge il 17,6% dei posti letto occupati da pazienti Covid e l’Umbria con il 17,7%. Nell’Isola, invece, la situazione sembra ad ora sotto controllo: i ricoveri in area medica sono al 6,5% mentre quelli in terapia intensiva al 3,9%.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it