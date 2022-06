Il personale militare dell’Aeronautica militare di Decimomannu ha risposto con responsabilità all’allarme sangue proposto dalla campagna di donazione estate promossa dall’AVIS. Il 5 luglio sarà a disposizione all’interno della base militare una autoemoteca messa a disposizione dall’AVIS (sede provinciale di Cagliari) che organizza i prelievi al bordo del mezzo grazie al supporto della sede AVIS Villasor.

“I pazienti non vanno in vacanza – sottolinea Sandro Pillitu, presidente dell’Avis Villasor-. Auspichiamo una risposta da parte dei cittadini per assicurare in ogni periodo dell’anno le disponibilità di sangue ed emocomponenti”.

Anche la cittadinanza può donare il sangue. Il 14 luglio presso la sede AVIS Villasor è stata organizzata una giornata presso la sede locale di via Roma 30.

