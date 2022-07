“Una presenza fondamentale quella del presidio stagionale dell’Arma dei Carabinieri a Flumini di Quartu. Lo abbiamo richiesto da tempo, con interrogazioni parlamentari e appelli, insieme al consigliere comunale Michele Pisano, e oggi, finalmente è realtà. Per questo, non posso che ringraziare l’Arma dei Carabinieri, in particolare il Comandante Provinciale Totano, che ha mantenuto l’impegno. L’Arma ha impiegato tutte le proprie risorse, sia economiche che personali, per rispondere alle esigenze di sicurezza dei residenti e delle imprese”. Lo afferma Salvatore Deidda, capogruppo FdI in Commissione Difesa che, questa mattina, accompagnato dal coordinatore provinciale Marco Porcu, dal coordinatore cittadino Gianni Tanca e dall’Assessore di Maracalagonis Antonello Saddi ha visitato la caserma stagionale dei Carabinieri di via Mar Ligure accolto dallo stesso Colonello Totano e del Vice Comandante della Compagnia di Quartu S.E il Capitano Russo;

“L’Amministrazione comunale del Sindaco Milia si è impegnata questo autunno a realizzare dei lavori necessari per ragioni di sicurezza ma anche operatività degli stessi Carabinieri, ma se vogliamo farla diventare una caserma aperta tutto l’anno, il progetto va studiato con la stessa Arma o va trovato un nuovo edificio. Da parte nostra piena disponibilità con l’Amministrazione, come abbiamo ampiamente dimostrato, per trovare le risorse. Ora, diamo a Flumini un presidio di sicurezza fisso”, concludono gli esponenti di FdI.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it