Nuova vittoria in Sardegna al SuperEnalotto. Nel concorso del 14 luglio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 16.763,17 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il bar di via Vittorio Veneto 43 a Iglesias nella provincia del Sud Sardegna. Il Jackpot, intanto, arriva 239,1 milioni di euro, record nella storia del gioco, che verranno messi in palio nell’estrazione di sabato.

Nel concorso dello scorso 12 luglio era stato centrato un altro “5” da 32.688,65 euro in una ricevitoria di Alghero. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre l’ultimo “6” in Sardegna è arrivato il 7 luglio 2020, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.

