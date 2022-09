“Succede sempre così: prima il PD fa i danni e poi, quando viene spedito all’opposizione, accusa gli altri. È accaduto dopo l’epoca del duo Soru-Dirindin e ora dopo quella Pigliaru-Arru”. Così il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, replica alle dichiarazioni della deputata dem Romina Mura che ieri è intervenuta sull’emergenza sanitaria nell’Isola: “È semplicemente spudorato – ha affermato – che dal centrodestra si chieda al Governo lo stato d’emergenza per la sanità sarda che loro stessi hanno praticamente ridotto in macerie”.

“Avremmo voluto sentire levarsi alta la voce della parlamentare quando la sanità sarda veniva smantellata dai suoi compagni di partito e invece prendiamo atto che la ritrova solo quando ci sono maggioranze di altro colore politico. Anche in questo – prosegue Tedde – siamo differenti: noi non mettiamo i problemi sotto il tappeto, ma chiediamo misure emergenziali. E bene ha fatto il nostro deputato Pittalis a intervenire, per rimediare a problemi che vengono da lontano. Noi chiediamo interventi oggi e non solo quando siamo all’opposizione. Non chiediamo commissari ma medici per curare i pazienti e per presidiare il territorio: tutto il contrario di quello che ha lasciato il centro-sinistra dopo il suo passaggio”.

“E, si badi bene – aggiunge Tedde -, non vogliamo giocare allo scarica barile. Sarebbe troppo semplice attribuire la responsabilità dello sfascio della sanità a chi ci ha preceduti. Forza Italia e Pittalis guardano avanti e chiedono al Governo centrale provvedimenti urgenti e poteri straordinari per sciogliere i pesanti nodi della sanità sarda. Chiediamo all’on. Mura di stare al fianco dei sardi e di sostenere con forza le nostre istanze per tutelare la salute dei nostri corregionali, piuttosto che cercare polemiche strumentali e pretestuose. Chiarito questo aspetto, c’è solo un particolare che resta oscuro: ma una parlamentare che da anni ricopre la carica di presidente della Commissione Lavoro non dovrebbe chiedere voti sulla base del suo operato e dei frutti e dei benefici portati delle sue iniziative alla Sardegna?” chiude Tedde.

