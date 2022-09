E’ l’unico film italiano in concorso alla 19esima edizione delle Giornate degli Autori al Lido di Venezia. Bentu, liberamente tratto da ‘Il vento e altri racconti’ di Antonio Cossu, è il sesto lungometraggio del regista sardo Salvatore Mereu che cerca di raccontare una Sardegna senza tempo in cui viene rappresentatala perenne sfida tra l’uomo e la natura. Protagonisti della pellicola un vecchio contadino e un ragazzo, Raffaele e Angelino che vivono in una Sardegna arcaica degli anni 50. Bentu, è una storia sul tempo e sull’attitudine ormai dimenticata a vivere il qui e ora senza fretta né distrazioni. Ma è anche il racconto di un’amicizia, dell’iniziazione alla vita, vissuta in condizione di totale isolamento in un luogo arcaico e senza tempo. Il film sarà in sala a partire dal 15 distribuito da Viacolvento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it