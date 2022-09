La vice sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu è stata revocata dall’incarico con relative deroghe al Bilancio, programmazione, attività produttive, cultura e spettacolo con decreto sindacale n.2 del 7 settembre 2022. La notizia è arrivata nella giornata di ieri con un avviso pubblicato dalla sindaca Anna Paolo Marongiu sulla pagina istituzionale del Comune.

“L’assessora Cadeddu – si legge nel decreto – nel corso del tempo ha manifestato comportamenti poco rispettosi, attinenti alla sfera personale e professionale, nei confronti del sindaco e della Giunta, creando tensioni tali da far venir meno quel clima sereno e di collaborazione necessario per l’ottimale governo della comunità”. E ancora: “La stessa assessore ha abusato della fiducia accordatale con la nomina conferita”.

Immediata la replica dell’ormai ex assessora comunale sulla sua pagina Facebook: “Leggo con raccapriccio il decreto con il quale la Sindaca ha revocato le mie deleghe […]. Lo sconcerto è, invece, relativo al fatto che si pieghino le Istituzioni, che sono sacre, al soddisfacimento di proprie esigenze di parte. Che la Sindaca volesse un vice più adeguato al suo stile amministrativo ed alle sue propensioni per la imminente campagna elettorale, è legittimo. Se solo mi avesse, anche con una semplice telefonata, chiesto le dimissioni, non avrei esitato un istante a rassegnarle. Così come non mi sarei stupita se la revoca fosse arrivata con i crismi di legge, la ratifica del Segretario comunale ed il rispetto verso il Comune che amministriamo ed i cittadini. Mi addolora, invece, che non ci si sia adontati di usare il Comune per i propri interessi”. E aggiunge: “Sono sempre stata leale con i miei concittadini che mi hanno premiata con il loro voto. Sono stata leale anche quando la stessa lealtà non è stata usata nei miei confronti. Continuerò ad esserlo ed a impegnarmi con e per la Comunità di Decimo. E continuerò a battermi per il decoro delle Istituzioni che non meritano di essere asservite a logiche padronali per il capriccio di amministratori improvvisati, né dei loro mandanti, i cui scopi di manovratori occulti sono noti a me ed a tutti”.Le

