L’assessora alla Cultura del Comune di Cagliari Maria Dolores Picciau ha presentato questa mattina all’aeroporto di Elmas “Bob omaggia Hugo Pratt” e “Angeli fra le nuvole”, due nuove esposizioni inserite nel calendario di eventi collaterali alla mostra di Hugo Pratt “Corto Maltese – Verso nuove rotte”, attualmente in corso a Cagliari.

Sino al 4 dicembre, l’aeroporto intitolato a Mario Mameli saluterà i passeggeri in arrivo e in partenza dal capoluogo della Sardegna con 13 coloratissime tele che l’artista Bob Marongiu ha realizzato nel suo personalissimo stile per celebrare il “padre della letteratura disegnata” e la città coi suoi quartieri.

Anche il Centro internazionale del fumetto con “Angeli fra le nuvole” propone “un percorso tematico ispirato a una delle leggende più care ai cagliaritani”. La prima delle 12 tavole è infatti “I Custodi del Golfo”, storia a fumetti che racconta l’origine del nome del Golfo degli Angeli e la nascita della Sella del diavolo.

Insomma, “l’idea è quella di valorizzare la figura di Hugo Pratt. Ma anche il fumetto, attraverso tutta una serie di importanti progetti, che coinvolgono le associazioni cittadine, i giovani e le scuole”, ha spiegato la rappresentante della Giunta Truzzu ai giornalisti chiamati a raccolta stamani all’aeroporto Cagliari-Elmas. In quest’ambito anche la rassegna “Artexarte” che verrà ospitata nella via Alghero.

Presenti all’inaugurazione anche l’artista Bob Marongiu insieme a Bepi Vigna e Stefania Costa, curatori del Centro internazionale. Tutti hanno rimarcato la valenza dell’iniziativa che potrà certamente contribuire a rafforzare la capacità di attrazione dei luoghi della cultura.

(Crediti foto e video: Comune di Cagliari)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it