Il presidente della Regione Christian Solinas non ha escluso la possibilità di una sua ricandidatura, confermando la disponibilità a guidare la coalizione di centrodestra. Lo ha detto ieri annunciando ai microfoni dell’emittente tv Videolina l’azzeramento immediato di tutto l’esecutivo.

Dopo il risultato elettorale di domenica che ha visto anche in Sardegna l’exploit di Fratelli d’Italia non ci sarà solo un prevedibile rimpasto, dunque, ma una giunta nuova di zecca che sarà anche frutto degli equilibri politici scaturiti dal voto delle politiche che hanno visto un netto ridimensionamento della Lega, con la quale i sardisti nel 2018 avevano stabilito un’alleanza programmatica per la Sardegna.

Non si tratta di una bocciatura per nessuno, ha spiegato Solinas: non si escludono delle riconferme, ma il nuovo esecutivo dovrà essere in grado di portare il programma in questo anno e mezzo finale della legislatura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it