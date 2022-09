Ieri a Quartucciu i carabinieri della Stazione di Selargius e del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un 57enne senegalese, residente a Quartucciu, venditore ambulante.

L’uomo -moroso- aveva ricevuto lo sfratto dal domicilio occupato, ma per sottrarsi all’atto esecutivo, si è scagliato contro i carabinieri che erano intervenuti in ausilio dell’ufficiale giudiziario incaricato dal Tribunale di Cagliari. Nel corso dell’esecuzione, per neutralizzare la violenta reazione dell’uomo, un militare abilitato ha utilizzato la pistola elettrica ad impulsi teaser che aveva in dotazione, rendendo inoffensivo in tal modo lo straniero che è stato quindi sottoposto ad accertamenti sanitari. Il personale medico del 118 ha potuto constatare il buono stato di salute dello straniero.

