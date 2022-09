Alessandra Todde boccia senza appello la Giunta Solinas. Fresca di rielezione alla Camera dei deputati, la viceministra al Mise si tuffa nella politica regionale.

“Solinas e la sua giunta mancano di visione politica – attacca Todde – non c’è un’idea di futuro: si è visto da come hanno affrontato il Pnrr. La Giunta di centrodestra è inadeguata: continuità territoriale a singhiozzo, dispersione scolastica tra le più gravi in tutto il Paese, un divario territoriale terrificante col resto d’Italia e tra zone dell’Isola, Sanità allo sfascio”.

Todde sottolinea che il Movimento 5 Stelle è il terzo partito italiano e doppia il quarto per numero di voti, spiegando la visione dei pentasellati: “Noi vogliamo avere un progetto innovativo, temi di agenda sociale progressisti, premiati dai cittadini sardi domenica alle urne. E poi, l’insularità è una meravigliosa scatola, ma vuota: per riempirla, a Roma faremo una grande battaglia”, ha concluso la vicepresidente del M5S.

