Grave incidente stradale questa notte a Quartu, dove un’auto è finita contro l’insegna luminosa della Clinica Sant’Elena, in via Marconi.

Il conducente, un uomo di 44 anni di Maracalagonis, e il passeggero che si trovava al suo fianco, un giovane 31enne di Quartu, sono stati soccorsi e trasportati dal 118 al Policlinico di Monserrato in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu e i Vigili del fuoco.

In corso le indagini per capire le cause dell’incidente nel quale non sono stati coinvolti anche altri veicoli.

