L’ex centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio. La polizia di Anversa lo ha preso in custodia dopo aver constatato stesse guidando con una patente non valida. Lo riporta il giornale Het Nieuwsblad.

Il quotidiano specifica che Nainggolan è stato arrestato e interrogato in merito alla validità della sua patente: non aveva sostenuto l’esame per riprenderla dopo la sospensione dovuta ad un precedente – era stato fermato ubriaco.

La sua Mercedes è stata sequestrata. Il giocatore è stato poi rilasciato dalle autorità.

(Foto credit: Radja Nainggolan officiale Instagram Page)

