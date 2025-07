Cagliari, droga in auto e aggressione ai poliziotti: 42enne arrestato

L'uomo è stato trovato con un involucro di marijuana in tasca. Presso la sua abitazione trovato denaro contante e materiale per confezionare la droga

Giovedì pomeriggio, a Cagliari, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un’auto in sosta con una persona a bordo in via Is Mirrionis. Il conducente, un 42enne del luogo, è apparso subito nervoso, spingendo i poliziotti a eseguire un controllo più approfondito.

L’intuizione si è rivelata fondata: in una tasca dei pantaloni dell’uomo è stato trovato un involucro contenente marijuana. La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 42enne, dove sono stati scoperti materiali per il confezionamento della droga e 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Durante la perquisizione domiciliare, l’uomo ha avuto un atteggiamento aggressivo e minaccioso, scagliandosi contro uno degli agenti e causandogli un lieve trauma alla mano. L’aggressore è stato subito bloccato e posto in sicurezza nel veicolo di servizio, venendo arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In seguito all’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, ma ha concesso i termini a difesa senza applicare alcuna misura cautelare.

