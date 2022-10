Due giorni fa, due moto erano venute a contatto nella litoranea di Villasimius in un pauroso incidente. Le condizioni di uno dei due conducenti, Gabriel Viel, erano apparse sin da subito molto gravi, tanto che era stato trasportato prontamente all’ospedale Brotzu in elisoccorso.

Dopo due giorni, il 19enne non ce l’ha fatta. Nelle ultime 48 ore i medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma non c’è stato niente da fare.

Grossa commozione nel paese di Villasimius per la sua morte.

