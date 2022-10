Oggi si attendono i nomi dei viceministri e sottosegretari del governo guidato da Giorgia Meloni. Nella lista ci sono anche due candidati sardi: Ugo Cappellacci per Forza Italia all’Economia e Salvatore Deidda per Fratelli d’Italia per la Difesa.

Se la corsa del parlamentare azzurro si fa più complicata, con ben sette avversari da scavalcare – c’è l’ipotesi di Valentino Valentini al Mise, con nomine anche per Barachini e Barelli e cinque sottosegretari -, quella del candidato Deidda potrebbe essere vincente.

Il dicastero delle forze armate, tra l’altro, è stato più volte occupato da esponenti sardi. Nel governo Prodi (2006-2008), è stato Arturo Parisi (PD) a prenderne le redini, mentre Salvatore Cicu (FI) e Emidio Casula (PSI) son stati sottosegretari. Ora potrebbe essere la volta di Deidda a supportare il ministero guidato dal neo ministro Guido Crosetto.

Il Consiglio dei ministri che dovrebbe decretare le nomine è fissato per le 12.

