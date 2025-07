Dipendenti Arst senza stipendio, Piga attacca Todde: “Intollerabile e vergognoso”

Circa 2000 dipendenti dell’Arst sono rimasti improvvisamente senza stipendio per un ritardo nei pagamenti. Un cortocircuito nato dalla mancata firma al via libera dei documenti per il pagamento che ha generato un inevitabile malcontento e contestazione. Sul tema è così intervenuto Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

“Il Poltronificio Todde lascia lavoratori Arst ancora senza stipendio, quarto giorno di ritardo sul pagamento degli stipendi di giugno. Un ritardo ingiustificabile e vergognoso – prosegue Piga – che coincide con la sostituzione dell’amministratore unico, evidentemente è stata gestita con il solito pressappochismo che sta caratterizzato l’azione politica della Giunta Todde”.

Per questo motivo, Fratelli d’Italia ha deciso di presentare un’interrogazione per far luce su cosa sia accaduto: “Sia chiaro, la Presidente Todde, nel perimetro giuridico consentito, ha la facoltà di fare tutte le nomine che vuole nel suoi poltronifici, ma almeno si eviti di fare pasticci e pagare in ritardo gli stipendi di lavoratori”.

“I ritardi dell’azione politica Todde non fanno più notizia – Conclude Piga – ma ritardare il pagamento di stipendi ai lavoratori non è tollerabile e nessuna motivazione può ritenersi una ragionevole giustificazione: si paghino subito gli stipendi e chi ha sbagliato chieda scusa”.

