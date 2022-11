È scomparso nella giornata di ieri Salvatore Peddio, detto “tziu Bengasi”, colonna portante delle tradizioni della Sardegna.

L’uomo, originario di Desulo, per anni ha calcato i palchi delle feste in tutta l’Isola – e non solo – per promuovere il ballo sardo in tutto il mondo.



Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it