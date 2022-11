Simone Casula e Moreno Porcu continuano a stupire e farsi apprezzare a Ballando con le Stelle. I due ballerini sardi, chiamati da Milly Carlucci per far parte del celebre programma del sabato sera di Raiuno, stanno trascinando i concorrenti a loro assegnati verso le alte posizioni della classifica.

“Siete secondo me la coppia più legata di tutte le edizioni del programma” è stato il commento della presidente di giuria Carolyn Smith e la giornalista Selvaggia Lucarelli. Il riferimento è alla coppia formata da Casula e Rosanna Banfi, da settimane in testa alla classifica. I due stanno convincendo sia per l’alchimia che per le emozioni espresse sia in pista che nel backstage.

Stanno scalando le posizioni invece il nuotatore Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Partiti un po’ in sordina, anche a causa di alcuni problemi di comunicazione, i due stanno affinando la chimica e nell’ultima puntata hanno commosso i giudici che hanno dato loro voti molto alti.

Al momento di dichiarare chi sarebbe passato alla prossima puntata, i nomi dei due ballerini sardi sono stati tra i primi annunciati da Milly Carlucci.

