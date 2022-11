In arrivo più fondi per i consiglieri comunali di Cagliari che dal prossimo gennaio potranno arrivare a guadagnare fino a 2.772 euro al mese. Per raggiungere la somma, però, dovranno lavorare più ore.

Nel frattempo, dal Palazzo di via Roma è arrivato un aumento dei fondi, i cosidetti “gettoni”, da 430.000 a 522.550 euro da destinare ai membri dell’Aula consiliare.

La decisione è arrivata in seguito alla legge regionale n.3/2022 che ha aumentato l’indennità dei sindaci di tutta la Sardegna.

Così il sindaco di Cagliari andrà a guadagnare quanto il presidente della Regione: poco più di 11mila euro al mese a partire dal 2023.

Per quanto riguarda i consiglieri comunali, invece, arriveranno a percepire fino a 2.772 euro al mese. Non si tratta, però, di un’entrata fissa: chi siede in Municipio è pagato a gettone per ogni seduta dell’Aula o di Commissione. Così, in attesa del decreto dei ministeri del Tesoro e dell’Interno per aumentare il valore di ogni gettone, si pensa già a riunire l’Assemblea consiliare più volte al mese.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it