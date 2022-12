Un po’ di Sardegna si è presa X Factor. Il cantante dei Santi Francesi, Alessandro De Santis, ha origini di Burcei. Una rivincita per lui, dopo una precedente esperienza ad “Amici” che non pagò.

Il nonno di Alessandro è Efisio Contini, che da giovane lasciò il paese per trasferirsi in Piemonte coi genitori. Ad Ivrea ha costruito la sua famiglia, dove è nata sua figlia Silvia. Con la pensione ha deciso di tornare a vivere in Sardegna.

