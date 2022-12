Sulla strada statale 198 “Di Seui e Lanusei” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 106 a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nel sinistro, una persona è rimasta ferita.

Il personale di Anas si sta recando sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

