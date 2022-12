È stato condannato all’ergastolo Yassine Erroum, l’uomo di origine marocchina che lo scorso anno, durante una lite, aveva aggredito e ucciso con un coltello la moglie Alessandra Piga, 25enne di Maracalagonis.

Il delitto era avvenuto il 12 giugno 2021 a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. La Piga, intenzionata a separarsi dal 31 enne, si era recata a casa del marito per chiedere i soldi per il mantenimento del figlio. Ma la sua richiesta aveva fatto infuriare Erroum che con un coltello da cucina l’aveva uccisa per poi provare a togliersi la vita. Il processo si è concluso con l’ergastolo.

