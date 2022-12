Michela Murgia lascia la rubrica L’Antitaliana, ereditata da Gorgio Bocca sul settimanale l’Espresso. Lo ha annunciato oggi su Instagram, spiegando che il gesto è fatto in segno di solidarietà con il direttore Lirio Abbate.

“Lirio Abbate da domani non sarà più direttore dell’Espresso perché la nuova proprietà ha avuto con lui divergenze di natura facilmente intuibile dal suo stesso messaggio di saluto ai lettori – scrive la scrittrice e giornalista sarda -. Date queste premesse, ritengo sia corretto che finisca anche la mia collaborazione con l’Espresso, in solidarietà a un uomo che stimo e a un direttore di cui mi sono fidata. La mia totale vicinanza va anche alla redazione, da ieri in sciopero per il giusto timore di perdere identità storica e autonomia, a causa delle annunciate scelte di “omologazione” della testata al resto dei giornali della proprietà”.

