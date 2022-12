“L’Einstein Telescope rappresenta un’opportunità irrinunciabile per l’Italia e per la Sardegna. Deve vedere tutte le migliori forze del Paese impegnate per un unico obiettivo: realizzare a Sos Enattos una delle infrastrutture scientifiche più importanti nell’ambito della ricerca sulle onde gravitazionali”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, a fronte delle parole del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

La Sardegna infatti è stata designata come candidata, per l’Italia, ad ospitare l’Einstein Telescope. Per Solinas, “metteremo in campo ogni sforzo possibile per portare nell’Isola un’opera strategica“.

“Il territorio di Lula presenta caratteristiche uniche. Siamo convinti del valore di Sos Enattos e la possibilità di sviluppare un polo di ricerca nel cuore della Sardegna è sicuramente una grande opportunità per la ricerca scientifica internazionale” ha aggiunto Pierluigi Saiu, assessore regionale ai Lavori Pubblici.

