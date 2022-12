Per la seconda volta le opere dell’artista turritano Odo Tinteri e donate al Comune di Porto Torres sono state prese di mira dai vandali.

Questa volta si sono scagliati contro una delle 18 tavole in pietra della Via Crucis, che rappresenta il giovane diacono Gianuario davanti al re barbaro. L’opera si trova in prossimità del Museo del Porto, ed è stata colpita e danneggiata probabilmente con un martello.

Episodi analoghi si erano verificati nel 2019, come raccontano alcuni testimoni, quando alcune bande di giovani avevano danneggiato una delle sculture installate nell’area portuale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it