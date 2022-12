Un 65enne è stato trasportato in ospedale dopo un serio incidente accaduto a Cagliari, in via Piero della Francesca.

L’uomo si è trovato suo malgrado coinvolto nell’incidente quando a bordo della propria autovettura è andato addosso ad un altro veicolo che aveva intanto bruciato la precedenza. Il conducente è poi uscito dall’auto e sparito dalla circolazione.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha medicato il 65enne e lo ha trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu.

Accertamenti in corso per scoprire l’identità del soggetto che guidava la seconda auto, risultata di proprietà di un 73enne di Assemini.

