Il Cagliari risente ancora una volta il profumo della vittoria alla Unipol Domus. I rossoblù superano il Cosenza per 2-0 coi gol di Lapadula e Lella, e si rimettono in sesto nella corsa ai playoff promozione in A.

Non sono mancati limiti di una squadra ancora scossa da una prima parte di campionato deludente. Ma rispetto al passato, i rossoblù hanno giocato con più calma, tranquillità, puntando l’area avversaria con pazienza, certi che avrebbero trovato il gol.

E il gol è arrivato, punendo per due volte un Cosenza scarso, che ha messo in campo i motivi del suo ultimo posto in classifica. A pesare sulle sorti della sfida è stata soprattutto la direzione di Pisacane, alla prima da allenatore: cambi giusti al momento giusto, giocatori posizionati bene, tanta fiducia a tutti i ragazzi.

La Partita.

I rossoblù approcciano molto bene la gara, fanno valere la propria superiorità tecnica ma in tutte le occasioni vanno a sbattere contro il muro calabrese. L’unico vero squillo al 20’ quando con un tiro a giro di sinistro, Falco colpisce il palo. Il Cosenza prova ad affacciarsi di tanto in tanto dalle parti di Radunovic, il Cagliari continua a non trovare lo spunto che sbloccare la sfida.

Rispoli in semi rovesciata impegna Radunovic in avvio di secondo tempo. Risponde Falco con un gran sinistro, Marson si salva con una risposta plastica. Al 64’ finalmente arriva il gol: angolo dalla destra di Kourfalidis, Lapadula di testa infila l’1-0. Le squadre si allungano, il Cosenza ci prova soprattutto dalla distanza ma senza troppa convinzione. Il colpo di testa di Vaisanen va fuori di poco, sul capovolgimento di fronte il Cagliari la chiude: Nandez spinge sulla destra, servizio per Lapadula che invita Lella. Il destro del giovane rossoblù va lento ma sicuro in porta. Nel finale, gli ospiti cercano almeno il gol della bandiera ma i rossoblù reggono bene. Si chiude sul 2-0.

