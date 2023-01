La Sardegna è una delle regioni italiane in cui sono stati venduti meno biglietti della Lotteria Italia di Capodanno. Nell’Isola sono stati venduti complessivamente 75.440 biglietti: solo in Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige ne sono stati venduti di meno.

Sono invece tre i biglietti vincenti venduti in Sardegna, tutti da 20mila euro. Uno è stato venduto a Tramatza (G428609), uno a Quartu Sant’Elena (C134728) e uno a San Giovanni Suergiu (I423557).

Il dato, offerto dal sito specializzato Agipronews, conferma la tradizionale tendenza dei sardi ad acquistare i biglietti della lotteria nelle grandi città (o a farseli acquistare da parenti o amici) per avere maggiore probabilità di ottenere tagliandi vincenti.

Per la cronaca il super biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto in una tabaccheria di Bologna, mentre tre dei primi cinque premi (da 2,5 a un milione) sono stati venduti in provincia di Roma.

