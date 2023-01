Il Cagliari non va oltre lo 0-0 col Cittadella, nonostante la superiorità numerica per quasi quaranta minuti. A pesare sulle sorti della sfida, oltre la sterilità di gioco, anche i cambi tardivi di Ranieri nell’assalto all’area avversaria.

Meglio i rossoblù nella prima frazione, quando il portiere del Cittadella ha salvato i suoi per tre volte. Poi la compattezza dei padroni di casa ha messo in difficoltà Lapadula e compagni, costretti ad un possesso palla lento è troppo prevedibile.

Da segnalare l’ottima prestazione di Kourfalidis e il debutto (abbastanza timido) dell’attaccante della Primavera Griger nella ripresa.

La Partita.

Cagliari propositivo sin dai primi istanti, e c’è tanto da fare per Kastrati. Due volte Dossena e quindi Falco costringono il portiere veneto al miracolo. Antonucci impensierisce l’area rossoblù con un tiro di punta che finisce di poco fuori. Al 33’ Falco ci prova di destro, esterno della rete. Nel finale il Cagliari passa ma si alza la bandierina del segnalinee: sull’assist di Dossena, Lapadula è in fuorigioco e Zappa non può esultare la sua marcatura.

Ad inizio ripresa, c’è una svolta: Salvi, già ammonito, rifila un pestone a Kourfalidis e viene espulso. In 11 contro 10 è assalto rossoblù, ma oltre qualche mischia e un buon tiro di Azzi, non accade molto. Di testa Lapadula colpisce fuori, Ranieri inserisce tutte le punte a disposizione ma non ottiene risposte.

